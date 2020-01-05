В ночь на воскресенье, 5 января, в Одесской области произошел трагический инцидент. Мужчина пришел поздравить соседку с Новым годом и зарезал ее за то, что она долго открывала ему двери, пишет "Сегодня".

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По подозрению в убийстве 44-летней жительницы Любашевкого района был задержан 21-летний мужчина. Выяснилось, что женщина получила удар ножом в живот из-за того, что вовремя не открыла дверь гостю, который хотел поздравить ее с Новым годом.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, а когда полицейские пришли к соседу погибшей, тот не отрицал своей причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что семью убили по обвинению в колдовстве.