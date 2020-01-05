Війна на Донбасі: противник вів вогонь із заборонених мінометів [ Редактировать ]
Один український військовий загинув, ще одного тяжко поранено сьогодні на передовій. Вантажівка, в якій вони перебували, підірвалася на міні в районі хутора Вільного. Від початку доби противник двічі бив по наших позиціях, зокрема, із заборонених мінометів. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Ігор Левенок.
Ось такі тут і будні, і свята, кажуть армійці. Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах не відходять від кулеметів.
"Ну, тиша це, давайте скажемо так, це до пори до врємені. Ось зараз наші хлопці привозять дрова, заготовки роблять і вони толі побачили, толі почули і начинають працювати, ось таке тут перемир'я", - говорить Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України.
Скрізь на позиціях сліди від обстрілів. Вирви й "гостинці", що прилетіли з того боку.
На позиції з-поміж бійців зустрічаємо ось цього молодого хлопця. Денисові двадцять два. Родом із Миколаївщини. Два з половиною роки він захищає Україну зі зброєю в руках.
Денис попросився на фронт, щойно досягнув повноліття. Каже: мати - розплакалася, батько - зрозумів вибір сина.
"Ну, в мене батько воєнний, тож він і не сопротивлявся і я хотів піти в армію і спробувати, що воно таке, то і пішов", - говорить Денис, боєць Національної гвардії України.
Утім, хлопець зізнається - серед своїх однолітків таких відчайдухів було небагато. Ба навіть - зовсім мало.
"З мого району призивалося 28 чоловік і всі вони відкосили. Пішов один я в армію, так шо таке".
Денис передає привіт усім своїм ровесникам. Запрошує до себе в гості.
"Нічого страшного тут нема. Армія багато чому вчить, так що не бійтеся. Хоча би на строкову службу можна йти. Ну мені звісно хотілося б зараз додому, але я тут буду до кінця. Скільки скажуть стільки й буду", - говорить Денис, боєць Національної гвардії України.
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