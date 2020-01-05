Скільки років виповнилося найстаршій людині у світі? Як розважаються на найбільшому фестивалі льоду і снігу? І де почалися найекстремальніші автомобільні перегони? Про це та інше - в нашому огляді.

Нищівні пожежі в Австралії. Кількість жертв стихії зросла до 24. За попередніми оцінками, вигоріло п'яти мільйонів гектарів лісу. Це в 6 разів більше, ніж в Амазонії влітку цього року. Нині на півдні континенту ситуація покращилася стало прохолодніше, пройшов дощ. Утім, тисячі людей продовжують евакуювати, а небо досі оповите димом. від пожеж потерпає й Нова Зеландія - за дві тисячі кілометрів від материка. Там небо стало помаранчевим, а люди почали скаржитися на задуху.

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А от у Тель-Авіві - вирують повені. За дві години випала половина місячної норми опадів. Вулиці перетворилися на повноводні річки, потоками змивало автівки й дерева. Через негоду загинули двоє людей. Чоловік і жінка не змогли вибратися з ліфта, що застряг на затопленій підземній парковці. Нині рівень води пішов на спад. Та місцева влада радить мешканцям міста бути пильними.

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Льодове побоїще. Три десятки автомобілів пішли під воду в бухті російського Владивостока. На тонкій кризі, за кілька метрів від берега, їх припаркували місцеві рибалки. Коли лід тріснув, у машинах нікого не було. Деякі водії самі виїхали на суходіл, решту автівок довелося витягати тросами. За даними місцевих надзвичайників, минулося без потерпілих.

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Одне з дев'яти життів врятували котику на ім'я Лампо італійські пожежники. Тварину винесли з палаючої квартири. Пухнастик надихався диму й знепритомнів. Та вогнеборці надали першу медичну допомогу реанімували чотирилапого за допомогою кисневої маски й передали ветеринарам. За словами медиків, нині життю хвостатого нічого не загрожує.

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Секрети довголіття. 117 день народження відзначила найстарша людина на планеті японка Кане Танка. Родичі й друзі влаштували для неї вечірку в будинку для літніх людей. Найбільше сподобався іменинниці святковий торт. Скуштувала кілька шматочків, похвалила десерт і попросила ще. Кане народилася 1903. Торік у березні її визнали світовою рекордсменкою з довголіття і внесли до Книги рекордів Гіннесса.

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Свято снігу й льоду. Міжнародний зимовий фестиваль розпочався в китайському Харбіні. Це одне з найхолодніших міст у країні. Нині там мінус 18, а почасти стовпчики терморметрів сягають мінус 35. Щороку в Харбін приїздять майстри з усього світу, щоб звести тисячі крижаних скульптур і палаців. А ще там влаштовують різноманітні зимові розваги - пірнають у крижану воду, катаються на лижах і санчатах, навіть організовують масові весілля.

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Через пустелю з вітерцем. 42 марафон Ралі Дакар стартував у Саудівській Аравії. Там легендарні перегони проходять уперше в історії. Спочатку змагання приймав африканський континент, із 2008 ралі перенесли до Південної Америки. Нині ж вирішили проводити в Азії. За два тижні учасники подолають вісім тисяч кілометрів. Цей маршрут один із найскладніших. Їхати доведеться піщаними трасами й гірськими дорогами.