Поліція затримала підозрюваних у жорстокому вбивстві двох дівчат [ Редактировать ]
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох дівчат у центрі Києва. Чоловіка та жінку вистежили за орієнтуванням та заарештували на залізничному вокзалі в Одесі.
Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у столиці. Саме там, на орендованій квартирі, і знайшли тіла дівчат: шістнадцяти та дев'ятнадцяти років.
Про злочин повідомила власниця житла, яка виявила трупи. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне вбивство". Винуватцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
"Сьогодні вранці оперативниками обласного управління карного розшуку на залізничному вокзалі міста Одеси були затримані ймовірні злочинці. Для проведення подальших слідчих дій їх було передано столичним правоохоронцям", - повідомив Іван Іщенко, т.в.о. начальника ГУНП В Одеській області.
по теме
В лікарні Запоріжжя у палаті зарізали пацієнта
Чоловік знаходився у відділенні травматології центру швидкої допомоги - тиждень тому на нього скоїли замах біля його ж будинку
У суді розглядатимуть апеляцію підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета
Колишнього АТОвця підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета - чоловік допомагав закладати вибухівку під машину журналіста
Пожежа в Одеському коледжі: експерти ідентифікували тіла всіх загиблих
Останнім впізнали директора Інституту морської біології доктора біологічних наук Бориса Александрова
В уряді оприлюднили причини пожежі в Одеському коледжі
Віртуальна безпека. В уряді назвали причини пожежі в Одеському коледжі - що призвело до трагедії?
"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати резонансні пожежі на Одещині
У депутатів Одеської облради багато запитань до керівництва регіонального управляння Служби з надзвичайних ситуацій