Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох дівчат у центрі Києва. Чоловіка та жінку вистежили за орієнтуванням та заарештували на залізничному вокзалі в Одесі.

Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у столиці. Саме там, на орендованій квартирі, і знайшли тіла дівчат: шістнадцяти та дев'ятнадцяти років.

Про злочин повідомила власниця житла, яка виявила трупи. Кримінальне провадження відкрили за статтею "умисне вбивство". Винуватцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

"Сьогодні вранці оперативниками обласного управління карного розшуку на залізничному вокзалі міста Одеси були затримані ймовірні злочинці. Для проведення подальших слідчих дій їх було передано столичним правоохоронцям", - повідомив Іван Іщенко, т.в.о. начальника ГУНП В Одеській області.