Затримки з виплатами зарплат сталися через недофінансування держбюджету. І головний кошторис країни доведеться змінювати, - у цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

За його словами, є дві причини, чому в бюджеті не вистачає грошей. Перша - недобір коштів із митниці. А друга - спекуляції з держоблігаціями.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":