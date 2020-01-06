Бюджет-2020 доведеться змінювати - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко обурений спекуляціями на фінансовому ринку України [ Редактировать ]
Затримки з виплатами зарплат сталися через недофінансування держбюджету. І головний кошторис країни доведеться змінювати, - у цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
За його словами, є дві причини, чому в бюджеті не вистачає грошей. Перша - недобір коштів із митниці. А друга - спекуляції з держоблігаціями.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
"Завели спекулятивный капитал, продали им под 9% годовых облигации, - а это кабала для страны 9%. Покажите мне в мире такие проценты, когда государство выплачивает! И вот этот спекулятивный капитал, зайдя в страну - так укрепил гривну, что упали доходы бюджета и начали обрезать статьи, платежи - которые жизненно важны для страны. Это касается развития, инфраструктурных проектов, программ, связанных с лекарствами. То есть, все начали резать.
Примерно 80-90 млрд. бюджет недополучил денег из-за провала на таможне и этих игр с облигациями внутреннего займа. При чем, выпусли их, и за последние 3 месяца - долг нашей страны увеличился на 17 млрд. грн, - за счет такой политики правительства и НБУ, которые играли с этими облигациями".
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