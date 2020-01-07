Похороны Сулеймани: число погибших возросло [ Редактировать ]
Во вторник,7 января, в Иране, во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Кермане погибли более полсотни человек, еще свыше 200 пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA.
"Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них - мужчины", - сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.
Из-за давки похороны Сулеймани отложили. Также мы писали о том, что 7 января Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.
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