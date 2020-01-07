Похороны Сулеймани перенесли: число погибших на церемонии возросло [ Редактировать ]
В Иране отложили похороны ликвидированного генерала Касема Сулеймани, а число погибших в давке на церемонии прощания в Кермане возросло. Об этом сообщает местное агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.
На данный момент известно о гибели 40 человек в давке на церемонии прощания с Сулеймани. Еще 213 присутствующих пострадали.
Точное время похорон объявят позже.
Напомним, что 7 января Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.
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