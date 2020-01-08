В украинском разбившемся самолете в Иране были 29 детей [ Редактировать ]
В украинском разбившемся самолете Boeing 737-8KV в Иране было 29 детей. Согласно документу, опубликованному МАУ, самому маленькому ребенку не было и двух лет. Об этом сообщил телеведущий Евгений Агарков в facebook.
Список погибших детей:
- 3 подростка 2002г.р.
- 2 - 2003г.р.
- 3 ребенка 2004.р.
- 1 - 2005г.р.
- 3 ребенка 2008г.р.
- 1 - 2009г.р.
- 5 детей 2010г.р.
- 5 детей 2011г.р.
- 1 - 2012г.р.
- 1 - 2013г.р.
- 2 - 2014г.р.
- 1 - 2016г.р.
- 1 ребенок 2018г.р.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы. На месте происшествия были обнаружены 2 черных ящика.
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