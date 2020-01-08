В украинском разбившемся самолете Boeing 737-8KV в Иране было 29 детей. Согласно документу, опубликованному МАУ, самому маленькому ребенку не было и двух лет. Об этом сообщил телеведущий Евгений Агарков в facebook.

Список погибших детей:

3 подростка 2002г.р.

2 - 2003г.р.

3 ребенка 2004.р.

1 - 2005г.р.

3 ребенка 2008г.р.

1 - 2009г.р.

5 детей 2010г.р.

5 детей 2011г.р.

1 - 2012г.р.

1 - 2013г.р.

2 - 2014г.р.

1 - 2016г.р.

1 ребенок 2018г.р.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы. На месте происшествия были обнаружены 2 черных ящика.