Відлунням конфлікту між США та Іраном став стрибок на ринку нафти. Вперше за 7 місяців вона подорожчала до 71 долара за барель. Перше зростання ціни відзначили кілька днів тому - одразу після того, як американці ракетним ударом знищили іранського генерала Касема Сулеймані.

Експерти ринку прогнозують: у разі початку бойових дій між США та Іраном, нафта подорожчає вдвічі.