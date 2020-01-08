Через конфлікт США та Ірану стрімко подорожчала нафта [ Редактировать ]
Відлунням конфлікту між США та Іраном став стрибок на ринку нафти. Вперше за 7 місяців вона подорожчала до 71 долара за барель. Перше зростання ціни відзначили кілька днів тому - одразу після того, як американці ракетним ударом знищили іранського генерала Касема Сулеймані.
Експерти ринку прогнозують: у разі початку бойових дій між США та Іраном, нафта подорожчає вдвічі.
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