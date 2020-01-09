Авиакатастрофа в Иране: Украину и США официально пригласили к расследованию [ Редактировать ]
Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил, что Иран официально пригласил представителей Украины, США и других стран к расследованию авиакатастрофы украинского самолета.
"Следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов", - сообщил Абедзаде.
Он также уточнил, что официальные уведомления направили в Украину, США и в страну штаб-квартиры Boeing.
Напомним, авария самолета МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.
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