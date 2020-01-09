Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил, что Иран официально пригласил представителей Украины, США и других стран к расследованию авиакатастрофы украинского самолета.

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"Следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов", - сообщил Абедзаде.

Он также уточнил, что официальные уведомления направили в Украину, США и в страну штаб-квартиры Boeing.