В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране [ Редактировать ]
Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал несколько версий авиакатастрофы в Иране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации.
Основные версии авиакатастрофы:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
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