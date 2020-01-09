Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал несколько версий авиакатастрофы в Иране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что сейчас проходит совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации.

Основные версии авиакатастрофы: