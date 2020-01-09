В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО [ Редактировать ]
В Украине уже стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
"До 24 января каждый желающий может зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание. Участие в тестировании - не обязательно, но помогает участникам лучше подготовиться к реальному ВНО. Так, оно дает возможность правильно рассчитать время на решение тестов, заполнение бланков ответов, понять, как происходит процедура на практике, объективно оценить собственный уровень знаний, психологически настроиться на прохождение тестирования и тому подобное", - сказано в сообщении.
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