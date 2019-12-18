В среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования", передает "РБК-Украина".

За проект закона проголосовал 321 депутат.

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Так, в законе прописано, что при приеме на обучение в учреждения высшего образования учитываются:

достижения поступающих на международных олимпиадах;

предусматривается расширение доступа к высшему образованию для лиц, которые законом признаны участниками боевых действий и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), обеспечении ее проведения а также для военнослужащих военной службы по контракту.

Также урегулируется прием на обучение иностранных граждан.

Документом также:

уточнено определение отдельных терминов;

упрощена процедура лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования;

переосмыслен статус национального учреждения высшего образования, укреплен статус исследовательского университета и усилены требования для его предоставления;

созданы условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;

унормирована дуальная форма получения высшего образования;

установлены требования к ведению образовательной деятельности по так называемым регулируемым профессиям;

усовершенствована структура высших учебных заведений;

упорядочивается деятельность структурных подразделений.

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