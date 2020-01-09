В Америці на розгляд конгресменів винесли резолюцію, яка забороняє Дональду Трампу застосовувати силу проти Ірану. Чи завадить це президенту почати війну? І як розвивається конфлікт між країнами? Дмитро Анопченко знає всі деталі.

Конгресмени настільки стурбовані тим, що Дональд Трамп може втягнути Америку у повномасштабну війну, що вирішили перестрахуватися, окремим рішенням заборонивши Білому дому починати військові дії проти Ірану без узгодження з ними.

Спікер нижньої палати, Ненсі Пелосі, висловила таку ініціативу всього три дні тому, а вже сьогодні винесла на голосування, як першочергове питання. Трампу дорікають щодо відсутності будь-якої стратегії, кажуть всі рішення ухвалює на емоціях. А отже хочуть незабаром розглянути й інші законопроекти, зокрема заборону на фінансування будь-яких військових операцій, що не схвалені законодавцями.

А ситуація як і раніше напружена. Глава Пентагону повідомив сьогодні, що американські війська все ще в стані повної бойової готовності. Щоправда Посол Ірану при ООН сказав журналістам - мовляв, "помста його країни за ліквідацію Сулеймані завершена", "Тегеран не робитиме нових дій". Однак в американській розвідці вважають (і ці дані повідомили конгресменам на закритому брифінгу), що так Тегеран знімає з себе відповідальність за можливі дії радикальних груп і терористів-одинаків, заздалегідь відмежовується від них. Але навіть серед самих іранців згоди теж немає.

У той самий час, коли дипломати запевняють - "більше Штатам не мстяться" - від командування Корпусу вартових ісламської революції (елітних частин збройних сил Ірану, до яких належав Сулеймані) звучать зовсім інші слова. Буквально кілька годин тому бригадний генерал Амір Хаджизаде заявив - "ракетні удари по американських базах стали початком великої операції, яка буде мати продовження по всьому регіону" і будуть повторюватися "поки американців не виженуть з цього регіону".

При цьому США готові до переговорів без попередніх умов. Про це йдеться в листі, який постпред Сполучених штатів при ООН передала до Ради безпеки. Вбивство генерала Сулеймані Крафт пояснила "правом Америки на самооборону". Посол Ірану у відповідь назвав пропозицію США безглуздим - мовляв, жодні переговори неможливі, поки проти його країни діють американські санкції.

І навколо всієї цієї ситуації виникло безліч спекуляцій. Наприклад, жителі країни стали масово отримувати фальшиві повістки на війну. Мейли і Смски, в яких вимагають терміново прийти на призовні пункти і загрожують штрафом або шістьма роками в'язниці за відмову. Багато хто повірив. Тож кадровики американських сухопутних військ навіть спеціальне роз'яснення зараз опублікували. Заявивши без паніки! Призову в армію немає і все це фальшивка.