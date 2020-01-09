Принц Гаррі та його дружина Меґан відмовилися від королівського статусу. Як відреагував Букінгемський палац? Та яким бачить своє майбутнє подружжя? Про це Ірина Іванова, вона в Лондоні.

Жодних королівських обов'язків, а ще привілеїв і фінансування. Такий вибір зробили для себе герцог і герцогиня Сассекські. Гаррі та Меґан вирішили шукати способу заробляти самостійно, і при цьому жити на дві країни. Подружжя облюбувало Канаду, де нещодавно провело півтора місяця відпустки.

"Життя на два континенти дозволить нам виростити сина в повазі до королівської традиції, до якої він належить за правом народження, і одночасно розширить особистий простір нашої сім'ї і дасть можливість зосередитися на новому етапі в житті, частиною якого буде створення благодійного фонду"

Ця заява в "Інстаграмі" була як грім серед ясного неба для королівської родини. Про таке рішення Гаррі не повідомив ані саму Єлизавету ІІ, ані свого батька принца Чарльза. Тож офіційна реакція Букінгемського палацу була дуже стримана.

"Перемовини з герцогом та герцогинею Сассекськими знаходяться на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання йти іншим шляхом, проте це складне питання, яке потребуватиме часу для вирішення".

Після одруження майже два роки тому Гаррі та Меґан часто потрапляли на сторінки таблоїдів. Багато писали про непростий характер американки, про сварки подружжя з Вільямом та Кейт, про невдоволення королеви. Восени герцог та герцогиня Сассекські дали розгорнуте телевізійне інтерв'ю, в якому вперше зізналися, як їм непросто жити в монаршій родині і під прицілом фотокамер.

Розчаровані, шоковані та відверто злі. Так описують настрій членів королівської сім'ї джерела у палаці. Витівка Гаррі та Меґан стала справжньою інформаційною бомбою. Безпрецедентну подію журналісти охрестили новим словом - "Меґзит", за аналогією з брекзитом.

Частину доходів подружжя становили виплати від Суверенного фонду, який покриває витрати членів королівської сім'ї. Від цього фінансування герцог і герцогиня Сассекські відмовляються. Решта - надходила від принца Чарльза. Також у Гаррі є спадок від прабабусі та матері. Меґан Маркл за свою акторську кар'єру заробила близько п'яти мільйонів доларів.

"Британські платники податків віддали кілька мільйонів фунтів на те, щоб минулого року Гаррі та Меґан змогли переїхати у відремонтований котедж. Британці точно більше не захочуть за таке платити. Однак треба думати і про питання безпеки. А це буде дорого, бо подружжя хоче жити в Північній Америці", - вважає Річард Фіцвільямс, експерт з питань королівської родини.

На тлі безпрецедентної події преса проводить паралелі між принцом Гаррі та королем Едвардом Восьмим. 1936 року він зрікся престолу заради двічі розлученої американської акторки Волліс Сімпсон. Кілька місяців тому склав свої обов'язки принц Ендрю після того, як преса викрила його причетність до секс-скандалу, пов'язаного з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Однак вчинок Гаррі, улюбленця британців, залишає більше запитань, ніж відповідей. Зокрема, і щодо оновлення інституту монархії, частиною якого він був разом з дружиною.