В Україні День жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Тегерані. Нагадаю, трагедія сталася учора вранці. Загинули 176 людей, серед яких одинадцять українців.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду Оперативного штабу та заслухав звіт із цього питання. Він також провів телефонні розмови з лідерами різних країн, зокрема, прем'єрами Канади та Великої Британії Борисом Джонсоном і Джастіном Трюдо, а також президентом Ірану Хасаном Рухані. Зеленський закликав міжнародну спільноту допомогти в розслідуванні.

"Шановні українці, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України і всього світу. Мої щирі співчуття родичам та близьким 11ти загиблих громадян України. Володимира Гапоненка, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерія Овчарука, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено днем національної жалоби. Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Швеції, Афганістану та Великобританії. Безперечно, приорітетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування за нормами міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія створена організацією цивільної авіації ісламської республіки Іран.

До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3:30 вже прибули 45 наші фахівці. Зокрема, з державної авіаційної служби, національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з повітряними цивільними суднами. Та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії. В тому числі - до розшифровки записів чорних скриньок. Також, в Україні будуть проведені позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчізняні авіакомпаній.

Українським громадянам рекомендовано утриматись від відвідання даного регіону. До з'ясування усіх причин катастрофи - українським авіакомпаніям заборонені усі авіаперельоти по повітряному просторі Ірану та Іраку. Окремо наголошу, що до відправлення українського літака і після цього - в міжнародному аеропорті Терегарану злітали та сідали літаки міжнародних європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки США. Жодна інша країна не забороняла перельоти до Ірану та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи. І наостанок, зараз наш інфопростір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що ми хочемо якомога швидше дізнатися правду. Але у таких справах - швидкість може заважати істині. Потрібно хоча б дочекатись попереднього звіту роботи комісії з розслідувань".