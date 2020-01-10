Украина и Иран вместе расшифруют черные ящики [ Редактировать ]
Во время расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины будут вместе расшифровывать черные ящики. Об этом сообщает Bloomberg.
Страны договорились о совместном расследовании и извлечении данных из бортовых самописцев. Также сообщается, что ход расследования проконтролируют судебные власти Ирана.
Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщает, что расследование может занять несколько лет.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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