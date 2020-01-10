Во время футбольного матча в рамках Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" фанат выбежал на поле чтобы обнять Лионеля Месси.

Мужчина подбежал к Лионелю Месси и решил сильно обнять его сзади. Но, служба безопасности вовремя отреагировала и оттащила поклонника.

Матч завершился победой мадридского клуба со счетом 3:2. В финале "Атлетико" встретится с другим мадридским клубом - "Реалом".