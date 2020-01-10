Фанат выбежал на футбольное поле, чтобы обнять Месси [ Редактировать ]
Во время футбольного матча в рамках Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" фанат выбежал на поле чтобы обнять Лионеля Месси.
Мужчина подбежал к Лионелю Месси и решил сильно обнять его сзади. Но, служба безопасности вовремя отреагировала и оттащила поклонника.
Матч завершился победой мадридского клуба со счетом 3:2. В финале "Атлетико" встретится с другим мадридским клубом - "Реалом".
👎 La seguridad del estadio King Abdullah Sports City dejó mucho que desear tras terminar el Barça - Atlético de Madrid#Supercopa2020 pic.twitter.com/hHjt5N0x7V— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 9 января 2020 г.
Ранее сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.
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