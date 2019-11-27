Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба [ Редактировать ]
Легендарный нападающий Златан Ибрагимович приобрел у компании AEG половину доли шведского футбольного клуба "Хаммарбю". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По словам футболиста, команда совершила фантастический рывок в развитии за последние несколько сезонов. В награду за труды они получили возможность проверить свои силы в следующем сезоне на евроарене, финишировав третьими в национальном чемпионате.
"Хаммарбю" - это фантастический клуб с преданными болельщиками и большой историей во всей Швеции. Мне всегда нравился этот клуб и его фанаты. Я впечатлен тем, чего смогла достичь команда в последние годы как на поле, так и вне его, и рад возможности продолжить мои отношения с AEG, поддерживая один из самых интересных и влиятельных клубов в Швеции", - прокомментировал 38-летний игрок.
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