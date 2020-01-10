В пятницу, 10 января, в Иране вскроют черные ящики украинского Boeing. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство IRNA.

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Он сообщил, что черные ящики будут вскрыты в лаборатории аэропорта "Мехрабад".

В агентстве Tasnim сообщают, что расшифровка черных ящиков может занять 1-2 месяца, а расследование катастрофы - до 2 лет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.