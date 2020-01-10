В субботу, 11 января, власти Ирана проведут пресс-конференцию по крушению украинского самолета МАУ. Они объявят свою версию авиакатастрофы в Тегеране. Об этом сообщает агентство Fars.

Читайте также Попадание ракеты и теракт: в СБУ рассматривают две версии крушения самолета

Они сделают заявление после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. Также, там будут присутствовать иностранные специалисты.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.