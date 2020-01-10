Иран сообщит причину крушения украинского самолета МАУ [ Редактировать ]
В субботу, 11 января, власти Ирана проведут пресс-конференцию по крушению украинского самолета МАУ. Они объявят свою версию авиакатастрофы в Тегеране. Об этом сообщает агентство Fars.
Они сделают заявление после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф. Также, там будут присутствовать иностранные специалисты.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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