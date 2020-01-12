Півтори тисячі учасників зібрала Вертепна хода в Харкові. Колядники з усієї країни - пройшлися центром міста, водили козу і одночасно заспівали - "Нова радість стала". Дійство бачили наші кореспонденти.

Так звучать роги - головні атрибути гуцульських колядників.

"Колядники кожну домівку, навіть там, де ніхто не живе, все одно ми там колядуєм. Ми підходим до дому, у ріг, в трембіту трембітаєм, хазяєва виходять з дому", - говорить Василь Гараманюк, учасник.

У молоді коляда у рок-обробці.

"Ві ви воплотився. Христос народився. Ві ви воплотився".

Колядники колоною вирушають центром Харкова.

"Даруй літа щасливії цього дому господарю".

"Продаємо козу. Беремо недорого. Радуйся. Ой, радуйся, земле, син божий народився".

Цьогоріч фестиваль вертепів у Харкові проходить вже вчетверте. І збирає гостей - з усієї країни.

"Ну вже вчетверте на початку року Харків перетворюється на всеукраїнський найбільший фестиваль вертепів. Більше ніж тисяча учасників, більш ніж 50 колективів, десятки локацій сьогодні будуть дарувати харків'янам гарний настрій і щирі побажання. Найголовніше сьогодні - це об'єднати Україну, і вона об'єднає українців, які живуть і в нашій країні, і поза межами нашої держави, коли будемо співати колядку "Нова радість стала", - говорить Юлія Світлична, депутатка Харківської облради.

І її співають 53 міста одночасно.

"Нова радість стала. Яка не бувала. Над вертепом звізда ярка на весь світ засіяла".

А так підхопили у Варшаві.

"Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають царя бога прославляють".

У дійстві - багато біблійних героїв. Одна з них - вередлива коза. Колядники з Лисичанська показують, як її задобрити.

" - Хазяєчка, не скупися, дай кусок сала, щоб коза стала. - Не буду. - Дай мішечок гречки на варенички. - О, піднімається. - А зверху ковбаса - і колядка вся".

Бо коза в домі на Маланки - це на радість і достаток.

"Перша в двір повинна зайти коза, потім Маланка і Василь, і побажать господарю добра, здоров'я на весь рік, і якщо господар добрий і дасть їм за колядку що-небудь, то йому на весь рік буде щастя і здоров'я", - говорить Людмила Каменева, Близнюківський р-н , с. Уплатне.

Закінчать свято етновечорницями.