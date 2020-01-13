Чоловіча група підтримки, братерський клуб або просто посиденьки у теплій компанії. У США великої популярності набувають "джентельменські вечори". На них - раз або двічі на тиждень - сходяться чоловіки різних професій, статків та соціального статусу - і діляться своїми проблемами. Кажуть, це знижує градус психологічного напруження від повсякденного життя. Більше - в наступному сюжеті.

Братерські клуби стають дедалі популярнішими у США. Один із таких з'явився торік у містечку Шеффілд, що у штаті Алабама. Його створили за власний кошт двоє друзів - Дан Доті та Оуен Маркус. Спочатку чоловікb збиралися у барі, щоб за келихом хмільного обговорити свої проблеми. Згодом зрозуміли - атмосфера подібних закладів не надто придатна для того, щоб ділитися наболілим. Тож вирішили заснувати братерський клуб, у якому кожен чоловік може розповісти про власні негаразди. Під час таких зустрічей їх учасники повністю відходять від соціальних ролей та щиро співчувають один одному. Іноді навіть не стримують сліз.

За принципом роботи американський братерський клуб схожий на англійські джентельменські товариства, що набули неабиякої популярності у Лондоні близько чотирьох століть тому. Тогочасні об'єднання були своєрідними клубами за інтересами. Де заможні міщани обговорювали найактуальніше, попиваюче солодове. Членом одного з таких - був навіть Вінстон Черчилль.

"Ми створили братерський клуб, щоб змінити наше суспільство. Адже більшість чоловіків тримають проблеми у собі, що призводить до проявів агресії. Насправді вони здатні бути емпатичними і достатньо співчутливими. Така "терапія розмовою" - допомогає звільнитися від проблем та знайти нових друзів. Більшість учасників нашого клубу продовжують товаришувати після того як налагоджують своє життя", - говорить Ден Доті, співзасновник братерського клубу.

Утім, організатори дещо все таки змінили: замість міцних напоїв - міцне чоловіче плече. Прийти на такі посиденьки можуть усі охочі, незважаючи на соціальний статус. Тут збираються і підприємці, стурбовані невигідним контрактом, і будівельники, які важко переживають розлучення.

"Я переїхав з Луїзіани, щоб створити нову компанію, - сподівався збільшити свої статки. Коли я читав бізнесплан , все видавалося чудовим. Але наразі фірма нерентабельна. Ці люди допомогли мені зрозуміти, що не все в житті можна виміряти грішми", - говорить Райан Загоне, учасник клубу.

Крім того, що братерський клуб допомогає чоловікам опанувати своє хвилювання, він також відіграє важливу роль у житті громади - переконаний соціолог з Нью-Йорка. Він вважає, що найчастіше чоловіки вбачають один в Одному конкурентів. Тоді як подібні заходи допомогають їм розслабитися та завести дружні стосунки.