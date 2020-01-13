Красивые поздравления на Старый Новый год [ Редактировать ]
В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Этот праздник появился после того, как внесли изменения в летоисчисление. В этот день принято поздравлять своих родных и близких людей. Не забудьте сказать теплые слова и вы, а мы собрали для вас красивые поздравления с праздником.
Вот и наступил еще один чудесный праздник - старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!
***
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.
Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.
Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть
И почаще улыбаться.
***
Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Со старым Новым годом
Хочу поздравить вас.
Пусть принесет вам праздник
Лишь бодрости запас,
Поднимет настроение,
Удачей одарит,
Избавит от невзгод всех
И всяческих обид!
Смотрите также, что можно и нельзя делать в старый Новый год.
по теме
Старый Новый год: что нужно и нельзя делать в праздник
В понедельник, 13 января, в Украине отмечают Старый Новый год
Рождество Христово 2020: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе
Во вторник, 7 января, в Украине отмечают один из самых важных религиозных праздников у христиан - Рождество Христово
Крещение 2020: что обязательно нужно сделать
19 января в Украине традиционно отмечают Крещение. Что обязательно нужно сделать в этот день
На Буковині провели різдвяний фестиваль колядок
Колективи зі всієї області прославляли народження Христа - більшість колядників були в національному одязі та з вертепами
Військовослужбовці передали солодощі вихованцям дитсадка у прифронтовій зоні
Українські військові прийшли не з порожніми руками - щодня відкладали із раціону солодощі, тож тепер кожному із тридцяти дітлахів, які відвідують цей фронтовий садочок, надовго вистачить смаколиків