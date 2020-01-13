В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год. Этот праздник появился после того, как внесли изменения в летоисчисление. В этот день принято поздравлять своих родных и близких людей. Не забудьте сказать теплые слова и вы, а мы собрали для вас красивые поздравления с праздником.

Вот и наступил еще один чудесный праздник - старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.



Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб, как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.



Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе - спокойно и светло.

Старый Новый год пришел,

Дверь ему открой скорее.

С ним удача в дом войдет,

Сердцу станет веселее.



Я желаю не болеть,

Весь год жизнью наслаждаться,

Ни о чем не сожалеть

И почаще улыбаться.

***

Старый Новый год - это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Со старым Новым годом

Хочу поздравить вас.

Пусть принесет вам праздник

Лишь бодрости запас,

Поднимет настроение,

Удачей одарит,

Избавит от невзгод всех

И всяческих обид!

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