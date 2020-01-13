В понедельник, 13 января, в Украине отмечают Старый Новый год. В этот день существует ряд традиций, согласно которым, есть вещи, которые нужно делать в праздник, а также то, что запрещено делать в этот день.

Утром нужно сходить в церковь, чтобы помолиться святой Мелании, покровительнице беременных и рожениц, о счастье и здоровье в новом году.

Вечером за пышным столом собирается вся семья, чтобы проводить год радостно, с благими пожеланиями и подарками. Обильный стол является обязательной приметой, так как считается, что богатый праздник станет магнитом для достатка и изобилия в наступившем году.

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Согласно народному поверью, чем больше на столе будет мясных яств, тем более богатым станет семейство в новом году. Чтобы год был удачным и прибыльным, в этот день нужно приготовить щедрую кутью. И чем интереснее будет начинка, тем больше денег будет водиться в кошельке хозяев дома.

Самым важным обрядом в Щедрый вечер считается колядование. Прогонять щедровальников нельзя, иначе весь год будет несчастным и бедным.

Девушки обязательно вечером гадают на суженого.

Чего нельзя делать 13 января, в старый Новый год:

выносить мусор;

давать в долг;

есть рыбу либо птицу - в этот вечер нужно есть свинину;

пересчитывать монеты.

Сны на 13 января считаются вещими. Кроме того, если человек заболел на старый Новый год, то он долго не сможет выздороветь.

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