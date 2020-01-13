Уряд Австралії виділить 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Зокрема висаджуватимуть ліси, фінансуватимуть ветклініки та зоопарки.

А напередодні, над вигорілими районами, з гелікоптерів скинули тисячі кілограмів різноманітних овочів, щоб підтримати лісових погорільців. За підрахунками науковців, на Зеленому континенті - від пожежі загинуло понад мільярд тварин.

"Австралія виділить 35 мільйонів доларів на захист дикої природи та відновлення популяції тварин. Ці кошти - лише перший внесок. Масштабні лісові пожежі - справжнє екологічне лихо, яке все ще триває. Приблизно 8 мільйонів гектарів лісів згоріли, нам знадобиться багато часу, щоб відновити флору й фауну", - говорить Джош Фриденберг, скарбник Австралії.