В Австралії виділять мільйони на відновлення дикої природи після пожеж [ Редактировать ]
Уряд Австралії виділить 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Зокрема висаджуватимуть ліси, фінансуватимуть ветклініки та зоопарки.
А напередодні, над вигорілими районами, з гелікоптерів скинули тисячі кілограмів різноманітних овочів, щоб підтримати лісових погорільців. За підрахунками науковців, на Зеленому континенті - від пожежі загинуло понад мільярд тварин.
"Австралія виділить 35 мільйонів доларів на захист дикої природи та відновлення популяції тварин. Ці кошти - лише перший внесок. Масштабні лісові пожежі - справжнє екологічне лихо, яке все ще триває. Приблизно 8 мільйонів гектарів лісів згоріли, нам знадобиться багато часу, щоб відновити флору й фауну", - говорить Джош Фриденберг, скарбник Австралії.
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