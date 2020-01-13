У Каховці звільнили майже 10 співробітників райвідділу, включно з керівництвом. Це - результат службової перевірки.

Нагадаю, житель цього міста помер через численні вогнепальні поранення. Місцеві жителі влаштували під райвідділом акцію протесту. Вони висловили підозру, що поліція покриває вбивць. Зрештою, до розслідування долучилися ДБР та Генпрокуратура.

За сьогодні в обласному управлінні поліції з'ясували, що каховські колеги припустилися низки помилок та порушень в розслідуванні.

"Щодо Портного. З пістолету Чебукіна (пістолет травматичний) ними з Кашніковим було імітовано вистріл, щоб потім стверджувати, що нібито загиблий Чебукін в них стріляв", - говорить Юрій Ромашов, в.о. начальника управління кадрового забезпечення Гу Нп Херсонської області.