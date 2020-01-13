Сьогодні українці святкують Маланку або Щедрий вечір. В Ужгороді влаштували справжнє свято Коляди. Тут зібралися двадцять три музичних колективи з усього Закарпаття. Як співали в місцевому музеї архітектури та побуту - чула Мар'яна Мартин.

В Ужгороді в музеї старого села неабияк людно. У будиночках 17 століття знову горить світло. А вулицями ходять колядники.

Прославляти народження Ісуса до Ужгорода з'їхалися 23 колективи з усіх куточків Закарпаття.

"Христос народився. Заходьте ласкаво просимо до нашої хати".

Учасники свята розповідають, важливо берегти давні традиції святкування.

"Всі готуємося, всякі смачні страви. Спочатку колядувати ідуть діти, до кожної хати питають чи можна колядовати. Потім ідеме в церкви после служби родня іде додому, якщо є гості ідуть все в одной хатє і святкують", - говорить Олена Ботош, учасниця свята.

Окрім розповідей про традиції - тут ще й пригощали різдвяними смаколиками.

"Оце в нас такий токан, а це в нас такі грибочки із часничком, а це в нас такі пироги готуються на святий вечір", - говорить Ольга Горан, учасниця свята.

У кожній хаті різні страви. І коляду у закарпатському музейному селі теж можна почути найрізноманітніших мотивів та різними мовами. Жителі тячівщини - румунською.

З Берегівського району привезли традиційне вертепне дійство... угорською.

"Я ангел, він старий Іюдей, і він молодший його син, і він так само син, і цей його старий", - говорить Янчик Сілвестер, учасник свята.

Гості свята переконують - все вийшло напрочуд колоритно.

Володимир - гість свята з Києва

"Ви он подивіться, українська хата, українські люди прийшли колядувати, ну взагалі і вид захватує

Тут святкують лемки, бойки та гуцули, закарпатські угорці та румуни. І хоч колядували по різному - всі прославляють народження Спасителя та бажають один одному щастя та всіляких гараздів.

"Нехай же у вашій хаті здоровиться, у хліві хрукається, і народжуються діточки маленьки, ніколи не закінчиться життя на цій планеті".