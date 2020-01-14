У Києві біля Ocean Plaza утворився океан окропу [ Редактировать ]
Десять людей постраждало у Києві через прорив теплотраси. Сімох з них шпиталізували. У потерпілих опіки. Інцидент стався біля метро "Либідська". Вулицю протягом кількох годин заливав окріп.
Маршрутка із пасажирами провалилася задніми колесами під асфальт, з неї рятувальники витягли чотирьох людей, та ще трьох із тролейбуса, який стояв поряд.
У торговельно-розважальному центрі "Оушен Плаза" затопило нульовий поверх, півтора десятка відвідувачів звідти евакуювали. Зараз на місці надзвичайної події працюють комунальники - воду перекрили, рух частково обмежили.
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