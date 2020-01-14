Північну Ірландію накрило штормом [ Редактировать ]
Шторм "Брендан" налетів на узбережжя Північної Ірландії. П'ять тисяч осель залишилися без струму - ураган пошкодив лінії електропередач.
Високі хвилі зруйнували прибережні укріплення, тож кілька доріг біля моря залило, рух транспорту ними обмежили. Скасовані десятки рейсів, подекуди зупинили роботу залізниці й пороми.
В регіоні оголосили другий рівень небезпеки.
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