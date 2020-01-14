У США в Колорадо-Спрінгз нападник ножем поранив вісьмох людей. Спершу до поліції надійшло повідомлення про двох потерпілих. Згодом виявили ще шістьох з різаними травмами. Чоловіка затримали перехожі.

Чому він кидався на людей невідомо. Жертв обирав навмання, жодного зв'язку між затриманим і постраждалими правоохоронці не виявили.