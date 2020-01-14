У США нападник ножем поранив вісьмох людей [ Редактировать ]
У США в Колорадо-Спрінгз нападник ножем поранив вісьмох людей. Спершу до поліції надійшло повідомлення про двох потерпілих. Згодом виявили ще шістьох з різаними травмами. Чоловіка затримали перехожі.
Чому він кидався на людей невідомо. Жертв обирав навмання, жодного зв'язку між затриманим і постраждалими правоохоронці не виявили.
по теме
На Вінниччині напали на храм УПЦ
Село Новоживотів Оратівського району. Одинадцята вечора. Щойно за територією Свято-Покровського храму Української православної церкви відслужили вечірню молитву - під'їхали три машини
Організатор вбивства Аміни Окуєвої причетний до інших злочинів - МВС
Затриманого напередодні підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої чоловіка раніше вже арештовували за звинуваченням у причетності до двох інших кривавих злочинів. Йдеться про вбивство директора Caparol Павла Зможного у вересні 2016 року
"Помста попереду": Іран обіцяє США нові удари
Американці занепокоєні. Свіже опитування, проведене телеканалом ABC, показало - 52% жителів країни (тобто більше, ніж кожен другий) вважають, що через вбивство генерала Сулеймані загроза для США зросла
Вбивство Аміни Окуєвої: поліція затримала організатора
Підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої раніше був заарештований за звинуваченням у двох інших вбивствах. Йдеться про вбивство директора "Капарол" Павла Зможного, у вересні 2016 року і керівника відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького в січні 2019.
Людський фактор: Іран визнав, що український "Боїнг" збили
"Людський фактор". Іран визнав, що український "Боїнг" у небі над Тегераном - збили. Чому влада країни більше не заперечує очевидне?