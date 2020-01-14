У Каховці звільнили десятьох поліцейських райвідділу, разом із керівництвом. Це результат службової перевірки. Нагадаю, чоловік помер через численні вогнепальні поранення. Місцеві жителі влаштували під райвідділком протест. Вони підозрювали, що поліція покриває вбивць.

Зрештою, до розслідування долучилися ДБР та Генпрокуратура. В обласному управлінні поліції з'ясували: каховські колеги припустилися низки помилок та порушень у розслідуванні.

"Щодо Портного. З пістолету Чебукіна (пістолет травматичний) ними з Кашніковим було імітовано вистріл, щоб потім стверджувати, що нібито загиблий Чебукін в них стріляв", - говорить Юрій Ромашов, в.о. начальника управління кадрового забезпечення ГУ НП Херсонської області.