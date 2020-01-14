ЧП возле Ocean Plaza: как объехать место аварии [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Антоновича, после прорыва теплотрассы продолжается ликвидация повреждения тепломагистрали, движение транспорта планируют возобновить 15 января во второй половине дня. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся до 3-х ночи.
Трубопровод диаметром 1000 мм проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тысяч зданий.
Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. В ходе проведения ремонтных работ будет заменено весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.
Как объехать поврежденный участок:
Смотрите также жуткие фото с места происшествия.
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