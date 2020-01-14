"Тридцять років без ремонту": у КМДА назвали причину прориву біля Ocean Plaza [ Редактировать ]
І повернімося до подій в Україні. Трубопровід біля столичного метро "Либідська" прорвало через зношеність мережі. Її проклали ще у 87 році й відтоді не лагодили, - повідомили у КМДА.
Сьогодні ремонтники вестимуть зварювальні роботи, а після - кластимуть асфальтне покриття на проїжджій частині. Зараз рух транспорту в цьому районі перекритий, відновити його планують завтра після обіду. Нагадаю, напередодні ввечері вулицю Антоновича протягом кількох годин заливав окріп.
Під асфальт задніми колесами провалилася маршрутка із пасажирами. Усього постраждали 10 людей, сімох з них шпиталізували. У торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza затопило нульовий поверх, півтора десятка відвідувачів звідти евакуювали. ТРЦ зачинили.
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