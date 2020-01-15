У Бейруті люди палили шини

Масові протести поновилися в Лівані. У Бейруті люди знову палили шини й блокували дороги. Вимагали від керівної верхівки якнайшвидше погодити кандидатуру нового прем'єра та сформувати уряд.

Колишній очільник кабміну - Саад Харірі - пішов з посади на вимогу протестувальників ще наприкінці жовтня. Його наступника досі не обрали. А на тлі політичної кризи економічне становище ліванців погіршилося. Національна валюта знецінилася, а банки обмежили зняття валюти готівкою та отримання грошових переказів з-за кордону.