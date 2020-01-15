Пожежі в Одесі: у ДБР знайшли винного [ Редактировать ]
Колишньому начальникові Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області Віктору Федорчаку повідомили про підозру.
ДБР звинувачує його у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до чотирьох масштабних пожеж: у дитячому таборі "Вікторія", в обласній психіатричній лікарні, в готелі "Токіо Стар" та в коледжі. Загалом унаслідок цих трагедій загинули 36 людей. Якщо провину ФедорчакА доведуть - йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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