Колишньому начальникові Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області Віктору Федорчаку повідомили про підозру.

ДБР звинувачує його у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до чотирьох масштабних пожеж: у дитячому таборі "Вікторія", в обласній психіатричній лікарні, в готелі "Токіо Стар" та в коледжі. Загалом унаслідок цих трагедій загинули 36 людей. Якщо провину ФедорчакА доведуть - йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.