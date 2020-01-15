Приметы на 15 января: что категорически запрещено делать на Сильвестра [ Редактировать ]
Зима / Фото: w-dog
15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В Хорватии празднуют День международного признания, а в Иордании - День посадки деревьев.
Приметы на 15 января
- Луна на небе яркая и с острыми рогами - на следующий день будет ветреная погода.
- Если запел петух поздно вечером - ждите перемены погоды.
- Если вечером 15 января на небе появятся облака - к перемене погоды.
Что нельзя делать 15 января
- Стричь волосы - не будут расти.
- Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса.
Читайте также календарь православных праздников на 2020 год.
по теме
Prev Next
12 января 2020 10:20
Приметы на 12 января: что нужно сделать
12 января отмечается День Анисьи зимней
15 января 2020 07:22
Пасха-2020 в Украине: названа дата празднования
Пасха - священний праздник для украинцев
11 января 2020 10:20
Приметы на 11 января: что категорически запрещено
11 января празднуют именины Андрей, Иван, Тимофей, Николай и Григорий
15 января 2020 09:46
Под Киевом в пожаре погибли двое детей и отец
В Киевской области во время пожара в частном доме погибли трое человек
15 января 2020 09:26
В Иране задержали автора видео о запуске ракет в украинский самолет
В Иране Корпус стражей исламской революции задержал автора видео о запуске ракет в украинский самолет