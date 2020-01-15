15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В Хорватии празднуют День международного признания, а в Иордании - День посадки деревьев.

Приметы на 15 января

Луна на небе яркая и с острыми рогами - на следующий день будет ветреная погода.

Если запел петух поздно вечером - ждите перемены погоды.

Если вечером 15 января на небе появятся облака - к перемене погоды.

Что нельзя делать 15 января

Стричь волосы - не будут расти.

Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса.

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