Авіакатастрофа Boeing 737: в Ірані затримали очевидця [ Редактировать ]
В Ірані затримали чоловіка, який зняв відео, як в український "Боїнг" над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіянні шкоди національній безпеці країні.
Водночас журналіст Наріман Гаріб, який першим оприлюднив ці кадри, заявив: затриманий не має жодного стосунку до відео. Мовляв, людина, яка це насправді зробила - у безпеці, а це - ще одна брехня іранської влади.
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