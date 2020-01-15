В Ірані затримали чоловіка, який зняв відео, як в український "Боїнг" над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіянні шкоди національній безпеці країні.

Водночас журналіст Наріман Гаріб, який першим оприлюднив ці кадри, заявив: затриманий не має жодного стосунку до відео. Мовляв, людина, яка це насправді зробила - у безпеці, а це - ще одна брехня іранської влади.