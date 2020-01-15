Адміністрація Трампа розглядає скорочення військової допомоги Іраку [ Редактировать ]
Адміністрація Трампа розглядає скорочення військової допомоги Іраку, якщо його уряд й надалі наполягатиме на виведенні американських військ. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Після ліквідації Штатами генерала Сулеймані 3 січня в Багдаді, парламент Іраку проголосував за припинення операцій міжнародних збройних сил на території держави. На запрошення уряду в країні залишаються близько п'яти з половиною тисяч американських військових.
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