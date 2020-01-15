Настя Каменских в бикини ужаснула худобой [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Настя Каменских часто радует поклонников фото в купальнике. Новый снимок она опубликовала в популярной социальной сети.
"Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет", - написала звезда.
"Красотка", "Почему такая худая", "Опять похудела?" - комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что располневшая Каменских ошарашила поклонников. А также Настя Каменских в открытом топе похвасталась формами.
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