Американская модель Кендалл Дженнер шокировала фанатов обнаженными фото. Звезда поделилась снимками на своей странице в Instagram.

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Фото сделаны в рамках рекламы Versace. Дженнер позирует полностью обнаженной полубоком, прикрыв грудь рукой.

Фото собрали почти миллион лайков всего за несколько часов.

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