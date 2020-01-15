Обнаженная Кендалл Дженнер поразила откровенным фото [ Редактировать ]
Американская модель Кендалл Дженнер шокировала фанатов обнаженными фото. Звезда поделилась снимками на своей странице в Instagram.
Фото сделаны в рамках рекламы Versace. Дженнер позирует полностью обнаженной полубоком, прикрыв грудь рукой.
Фото собрали почти миллион лайков всего за несколько часов.
NEW @versace CAMPAIGN BY @mertalas & @macpiggott found my nudes
Публикация от Kendall (@kendalljenner)
Так, ранее мы писали, что Кардашьян ошарашила сеть неудачной пластикой.
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