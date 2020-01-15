В Киеве, в детской поликлинике на проспекте Правды пострадал трехлетний мальчик, на которого упала дверь. Об этом сообщил отец ребенка, сирийский врач Альбольболь на своей странице в Facebook.

Мать с детьми пришла в детскую поликлинику, поскольку они заболели ветрянкой.

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"Когда мама получала талон в регистратуре, маленький мальчик нечаянно зацепил тяжелые металлические двери, которые стояли возле стены. В результате три двери привалили ребенка. Рядом стояли мужчины, которые помогли поднять тяжелые двери. Скорая помощь ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии находился на полу и рядом лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну", - написал отец ребенка.