"Придавило дверью": в Киеве ребенок пострадал в больнице [ Редактировать ]
В Киеве, в детской поликлинике на проспекте Правды пострадал трехлетний мальчик, на которого упала дверь. Об этом сообщил отец ребенка, сирийский врач Альбольболь на своей странице в Facebook.
Мать с детьми пришла в детскую поликлинику, поскольку они заболели ветрянкой.
"Когда мама получала талон в регистратуре, маленький мальчик нечаянно зацепил тяжелые металлические двери, которые стояли возле стены. В результате три двери привалили ребенка. Рядом стояли мужчины, которые помогли поднять тяжелые двери. Скорая помощь ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии находился на полу и рядом лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну", - написал отец ребенка.
Ранее сообщалось о том, что под Винницей в пожаре отравился ребенок.
по теме
В Украине женщинам увеличили пенсионный возраст
В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет
В Instagram появилась новая функция
Теперь в соцсети появился раздел личных сообщений
Во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах
С 15 января во Львове подняли цены на проезд в трамваях и троллейбусах
Обнаженная Кендалл Дженнер поразила откровенным фото
Американская модель Кайли Дженнер впечатлила поклонников
Андрей Ярмоленко продолжит свою карьеру в Турции - СМИ
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в "Бешикташу"