В мексиканском городе Гвадалахара, 70 детей в детском саду отравились сыром. В результате чего их всех госпитализировали. Об этом сообщает Milenio.

Как выяснилось, дети отравились от употребления в пищу сыра. Они находятся в разных больницах города.

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Власти города еще не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что под Винницей в пожаре отравился ребенок.