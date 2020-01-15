В детском саду 70 детей отравились сыром [ Редактировать ]
В мексиканском городе Гвадалахара, 70 детей в детском саду отравились сыром. В результате чего их всех госпитализировали. Об этом сообщает Milenio.
Как выяснилось, дети отравились от употребления в пищу сыра. Они находятся в разных больницах города.
Власти города еще не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что под Винницей в пожаре отравился ребенок.
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