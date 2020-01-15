Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал 2 млн гривен за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына. Об этом сообщает "Украина сейчас".

Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить 2 млн грн.

Если заказчика установит полиция, то эти деньги уйдут на нужды ведомства.

Также Вячеслав Соболев добавил, что сейчас два человека, причастные убийству, гуляют по стране.

И надеется, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.

Ранее сообщалось о том, что депутат Соболев обратился к генеральному прокурору. Также мы писали, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.