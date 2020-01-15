Убийство сына Соболева: депутат пообещал денежное вознаграждение [ Редактировать ]
Депутат Киевсовета Вячеслав Соболев пообещал 2 млн гривен за помощь в поимке заказчика убийства его 3-летнего сына. Об этом сообщает "Украина сейчас".
Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить 2 млн грн.
Если заказчика установит полиция, то эти деньги уйдут на нужды ведомства.
Также Вячеслав Соболев добавил, что сейчас два человека, причастные убийству, гуляют по стране.
И надеется, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.
Ранее сообщалось о том, что депутат Соболев обратился к генеральному прокурору. Также мы писали, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.
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