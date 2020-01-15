Благодійну акцію "Червона лінія життя" оголосили в Харкові. Людям пропонують стати донорами крові. Потім із плазми зроблять препарати для онкохворих дітей і безкоштовно передадуть до лікарень.

Як харків'яни відгукнулися на заклик? - бачила Світлана Шекера.

До харківського обласного центру заготівлі та переробки плазми крові вже зранку йдуть люди.

"Сегодня если мы сдадим, мы спасем какого-то ребенка или какого-то взрослого человека. И, я думаю, и нам будет приятно и кому-то - кого мы спасем", - зазначив Олександр Скорбаш, спортсмен-регбіст.

Спершу - медогляд та експрес-аналіз крові.

"Мы смотрим это гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и гемотокрит. Терапевт смотрит на эти показатели и дальше уже делает вывод - годится человек для сдачи крови или не годится", - говорить Ольга Каныщева, фельдшер-лаборант.

Сьогоднішні відвідувачі приєдналися до благодійного проекту "Червона лінія життя»". Волонтери безкоштовно здають кров, яку потім відправлять до київського заводу, де з плазми виготовлять препарати і передадуть до лікарень.

"В умовах недофінансування галузі охорони здоров'я пацієнт отримує безкоштовно лікарські засоби, і лікарня безкоштовно також отримує ці лікарські засоби. Але взамін ми просимо нам дати безоплатних донорів, які б ми могли тут взяти плазму і відправити на цей вітчизняний завод", - зазначила Галина Сіроштан, директор Харківського обласного центру заготівлі та переробки плазми "Харків-плазма".

Медики кажуть - хочуть привернути увагу й запросити до донорства, бо деякі препарати не можна штучно синтезувати, їх виготовляють лише з плазми крові. І ці ліки вкрай потрібні.

"Только из нее получаются альбумины, иммуноглобулины. Делаются уникальные препараты, которые применяются для сопровождения лечения онкологических больных: гепатопротекторы, губки специальные, которые применяются для хирургических операций, которые обладают кровеостанавливающим эффектом", - наголосила Олександра Полякова, медичний директор Харківського обласного центру заготівлі та переробки плазми "Харків-плазма".

Донори-новачки здають по 650 мілілітрів плазми, досвідчені - по 800. Увесь зібраний матеріал спершу заморозять, перевірять на наявність інфекцій, і в спеціальних боксах відвезуть на переробку. В обмін на донорську плазму - отримають ліки для онкохворих дітей. Для маленьких пацієнтів вони будуть безкоштовними. Така допомога необхідна, бо коштують такі препарати до 8 тисяч гривень.

"Присоединились к правильному благотворительному проекту, сдаем плазму крови для онкобольных деток, которая будет использована при изготовлении препаратов для больных раком. Сдадим это в 16 городскую больницу, в отделение онкобольных, и тем самым внесем свою маленькую лепту в выздоровление деток. Акция бессрочная и на сегодняшний день может присоединиться к ней каждый. От количества людей, которые сдают плазму, зависит тех препаратов, которые получат бесплатно детки", - наголосила Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

Деякі донори, кажуть медики, повертаються ще, щоб здати кров і, можливо, цим врятувати чиєсь життя.