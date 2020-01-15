Національне агентство з питань запобігання корупції отримало нового керівника [ Редактировать ]
Уряд призначив нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Переможцем відкритого конкурсу на цю посаду став Олександр Новіков.
Йому 37 років. Має юридичну освіту та працював в органах прокуратури понад 10 років. Згідно з офіційною інформацією, Новіков не є членом жодної політичної партії.
"У державі корупції більше не буде, ми дуже рішуче налаштовані і кожен день працюємо над тим, щоби люди, які цього не зрозуміли - максимально пішли з державної служби і ніколи сюди не повертались. І в цьому інструмент НАЗК для нас є дуже важливим і принциповим", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
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