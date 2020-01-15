Якою буде доля урядового законопроекту щодо внесення змін у Трудовий кодекс - до самого вечора вирішували в парламентському комітеті соцполітики.

У доцільності запропонованих поправок депутатів і профспілки запевняв міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Автори альтернативних законопроектів виступили проти урядового варіанту. Зрештою, комітет проголосував за те, щоб створити робочу групу і внести поправки в кабмінівський проект.

"Захист прав - на рівні індивідуальному. Ми бачимо в опитуваннях, що люди це підтримують - ідею конкретної угоди для себе, де буде все чітко прописано - це людям подобається. Інша сторона пропонує записати це все в законі. Але світ і наші сусіди в Європі, які забирають наших працівників - досить швидко рухаються, ми не встигаємо за ними адаптувати закони. Тому нам потрібна гнучкість на ринку праці", - заявив Тимофій Милованов, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

"Как остановить миграцию, чтобы люди не уезжали, а работали здесь? Как легализовать занятость в Украине и как привлечь инвестиции, восстановить предприятия и создать рабочие места? А также вопрос задолженностей по зарплатам - задавая эти вопросы министру, мы не услышали ответ ни на один из них.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила проект трудового кодекса, подготовленного вместе с профсоюзами, обговоренного вместе с работодателями. И мы имеем понятную позицию, что в первую очередь, трудовые отношения должны защищать позицию работников нашей страны", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".