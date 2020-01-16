На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український захисник загинув минулої доби на Сході. Супротивник 11 разів атакував позиції військових. Російські окупанти били з артилерійських систем, мінометів важких калібрів, гранатометів та кулеметів.
Найгарячіше було біля Павлополя, Оріхового та Новотошківського. Там бойовики накривали вогнем із мінометів 120-го і 152-го калібру. Неподалік Авдіївки цілив ворожий снайпер.
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