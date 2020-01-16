Ежегодно 19 января отмечается важный христианский праздник - Крещение Господне. В этот день якобы Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан.

Одной из основных традиций праздника придерживаются множество людей - это крещенские купания. Так, полагают, что в этот день вода обладает исключительными лечебными свойствами, и что, окунувшись в нее трижды, человек избавиться и убережет себя от болезней на целый последующий год.

Читайте также Крещение Господне: что категорически запрещено делать

Однако, несмотря на то, что традиции уже несколько веков, многие не знают, как правильно окунаться в прорубь.

Первое, на что обращают внимание медики, это подготовка в крещенским купаниям. Если вы новичок в этом деле - лучше заранее начать закаляться.

Идеальная температура для новичков - от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и в сильный мороз, но -10 - это уже опасный порог для человека.

За час до процедуры необходимо хорошо поесть.

Категорически запрещается употреблять алкоголь.

Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций.

Перед тем, как окунаться, необходимо разогреть тело, сделав небольшую разминку.

По завершению купания необходимо выпить горячий чай из ягод или фруктов.

Кроме того, специалисты уверяют, не менее важна ваша одежда.

Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застежек вообще, на крайний случай - "молния". Вы только потратите время, стоя на холоде. Кроме того, возьмите коврик. На нем можно стоять, пока будете вытираться и переодеваться. Не забудьте и шапку - надевайте ее сразу, как выскочите из воды.

Женщинам не рекомендуют входить в прорубь в открытом купальнике, лучше для этих целей подойдет закрытая рубашка.

Однако, не стоит пренебрегать противопоказаниями лишь для того, чтобы приобщиться к традиции.

Крещенские купания противопоказаны людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

Воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты

Органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, экзема).

Сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронарокардиосклероз, гипертоническая болезнь).

Эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз).

Центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит).

Мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы).

Желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит).

Кожно-венерические заболевания.

Кроме этого, окунаться в прорубь нельзя беременным (могут начаться преждевременные схватки, есть угроза выкидыша) и детям до 6 лет.

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в праздник Крещения, а также где можно окунуться в Киеве.