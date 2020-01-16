Крещение 2020: как правильно окунаться [ Редактировать ]
Ежегодно 19 января отмечается важный христианский праздник - Крещение Господне. В этот день якобы Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан.
Одной из основных традиций праздника придерживаются множество людей - это крещенские купания. Так, полагают, что в этот день вода обладает исключительными лечебными свойствами, и что, окунувшись в нее трижды, человек избавиться и убережет себя от болезней на целый последующий год.
Однако, несмотря на то, что традиции уже несколько веков, многие не знают, как правильно окунаться в прорубь.
- Первое, на что обращают внимание медики, это подготовка в крещенским купаниям. Если вы новичок в этом деле - лучше заранее начать закаляться.
- Идеальная температура для новичков - от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и в сильный мороз, но -10 - это уже опасный порог для человека.
- За час до процедуры необходимо хорошо поесть.
- Категорически запрещается употреблять алкоголь.
- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций.
- Перед тем, как окунаться, необходимо разогреть тело, сделав небольшую разминку.
- По завершению купания необходимо выпить горячий чай из ягод или фруктов.
Кроме того, специалисты уверяют, не менее важна ваша одежда.
Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застежек вообще, на крайний случай - "молния". Вы только потратите время, стоя на холоде. Кроме того, возьмите коврик. На нем можно стоять, пока будете вытираться и переодеваться. Не забудьте и шапку - надевайте ее сразу, как выскочите из воды.
Женщинам не рекомендуют входить в прорубь в открытом купальнике, лучше для этих целей подойдет закрытая рубашка.
Однако, не стоит пренебрегать противопоказаниями лишь для того, чтобы приобщиться к традиции.
Крещенские купания противопоказаны людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- Воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты
- Органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, экзема).
- Сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронарокардиосклероз, гипертоническая болезнь).
- Эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз).
- Центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит).
- Мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы).
- Желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит).
- Кожно-венерические заболевания.
Кроме этого, окунаться в прорубь нельзя беременным (могут начаться преждевременные схватки, есть угроза выкидыша) и детям до 6 лет.
Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в праздник Крещения, а также где можно окунуться в Киеве.
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