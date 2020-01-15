Крещение Господне: где окунаться в Киеве [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне. Для празднования в пределах Киева обустроены 16 локаций. Об этом сообщает КГГА.
"В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - говорится в сообщении.
В частности, в Днепровском районе:
- пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)
- пляж "Венеция" (остров Долобецкий)
- пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
- пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)
- пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
- пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)
- пляж "Центральный" (Труханов остров).
В Оболонском районе:
- пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)
- место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);
- Парк "Наталка" (Оболонская набережная)
- пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).
В Деснянском районе:
- пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).
В Голосеевском районе:
- пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская).
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