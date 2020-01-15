В воскресенье, 19 января, в Украине будут отмечать важный христианский праздник - Крещение Господне. Для празднования в пределах Киева обустроены 16 локаций. Об этом сообщает КГГА.

"В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроили в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - говорится в сообщении.

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В частности, в Днепровском районе:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)

пляж "Венеция" (остров Долобецкий)

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)

пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе:

пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная)

место массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная);

Парк "Наталка" (Оболонская набережная)

пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

В Деснянском районе:

пляж "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

В Голосеевском районе:

пляж "Галерный" (ул. Набережно-Корчеватская).

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